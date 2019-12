Nicole und die Kraft der Pferde

„Wir haben derzeit keine Praktikantin oder Hilfskraft für die schwere Stallarbeit und arbeiten sieben Tage die Woche. Ausruhen ist im Moment so gut wie gar nicht möglich“, schreibt Michael Angerer in der Nominierung, in der er Danke sagen will. Nicht nur er findet, dass sich Nicole eine Anerkennung in der „Krone“-Aktion „Leser zeigen Herz“ verdient hat.