Bargeld unter dem Baum: Christkind heuer geiziger

Verprasst werden die Geldgeschenke in Salzburg aber nicht sofort: Glaubt man einer aktuellen Studie des Online-Tarifvergleichsportals Durchblicker, so legen gleich 75 Prozent das Geld für größere Anschaffungen auf die Seite. Nur in Vorarlberg ist im Bundesschnitt die Sparfreude ähnlich groß: Im Ländle wollen 60 Prozent ihr Geschenk vom Christkind ansparen.