„Wienfluencerin“ verrät gesundes Fitness-Rezept

Zubereitung: Den Ofen auf 200 Grad vorheizen. Die Eier in eine Schüssel geben und schaumig rühren. Mit Salz und Pfeffer etwas würzen. Den geriebenen Käse untermischen. Den frischen Spinat fein hacken und unter die Masse mischen. Die Masse auf ein ausgelegtes Backblech geben und in rechteckiger Form verteilen. Im Rohr 10 Minuten backen, herausnehmen und etwas abkühlen lassen. Die Masse umdrehen und den Frischkäse auf die noch warme Masse geben. Die gesamte Fläche dünn mit Frischkäse bestreichen. Nun den Lachs auf dem Frischkäse verteilen. Fest zusammenrollen und noch für 30 Minuten eingewickelt in Frischhaltefolie in den Kühlschrank stellen. In dünne Scheiben schneiden und kalt oder aufgewärmt servieren.