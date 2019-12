Superstar Ibrahimovic kehrt „heim“ zum AC Milan!

Ibrahimovic, der in seinem Heimatland elfmal zum Fußballer des Jahres gewählt worden war, hatte bereits von 2010 bis 2012 für den AC Milan gespielt und mit den „Rossoneri“ einen seiner vier italienischen Titel gewonnen. Der ehemalige Stürmer der „Tre Kronor“ hatte Mitte November nach zwei Spielzeiten den US-Klub Los Angeles Galaxy verlassen. Zuvor hatte Ibrahimovic seit 2001 ausschließlich bei europäischen Top-Klubs gespielt. Außerhalb Italiens, wo er auch für Juventus Turin und Inter aufgelaufen war, feierte er in den Niederlanden mit Ajax Amsterdam, in Spanien mit dem FC Barcelona und in Frankreich mit Paris Saint-Germain den Gewinn der jeweiligen Landesmeisterschaft. Mit Manchester United triumphierte er 2017 in der Europa League.