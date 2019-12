Letzte Klimachance: Die kleinen Zellen

In über 10 Gemeinden arbeiten Energieteams

Ein Energiebündel ist Gisela Egger. Und „Energiebündel“ heißt auch die mit Abstand größte der vier KEM Tirols. Egger leitet den Energieverbund aller 24 Gemeinden des Bezirkes Imst plus Wildermieming. Auch sie weiß, dass die kleinen Zellen nun noch wichtiger werden: „Nach dem Motto ,button up statt drop down’ muss der Druck von unten noch intensiver werden.“ Die KEM Imst wird in wenigen Tagen zwei Jahre alt und auf die Frage, wie es denn bisher gelaufen sei, sprudelt es aus Egger nur so heraus: „Mit einem Umsetzungsstand von mehr als 80 Prozent ist vieles geschafft. In jeder Gemeinde gibt es einen E-Ansprechpartner, in der Hälfte der Kommunen sogar Energieteams. Das Interesse steigt sukzessive.“