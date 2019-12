17-Jährige griff auf Adventmarkt in fremde Taschen

Eine anlässlich der Adventmärkte in Graz eigens eingerichtete Sonderstreife des Stadtpolizeikommandos Graz (Aktion Sicherer Advent) überwachte am Heiligen Abend diverse Adventmärkte im innerstädtischen Bereich. Dabei wurde die Fußstreife gegen 14.30 Uhr am Grazer Hauptplatz von einer 27-Jährigen darüber informiert, dass eine Unbekannte soeben versucht habe, ihre Geldbörse aus der Handtasche zu stehlen.