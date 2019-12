Wegen Lärm gerufen und Sprengpulver gefunden

Gegen 1.45 Uhr wurden Polizisten zu einer Wohnung gerufen, nachdem Anzeige über störenden Lärm erstattet worden war. Als Polizisten bei der Wohnung Nachschau hielten, drang deutlicher Geruch von Cannabis nach draußen. Bei der folgenden Nachschau in der Wohnung stellten die Beamten neben Alkohol auch eine größere Menge an Suchtmittel fest, welche die vier anwesenden jungen Männer im Alter von 21 bis 24 Jahren im Rahmen ihrer Party konsumierten. In der Folge stellten Polizisten eine nicht unerhebliche Menge an Cannabiskraut sowie einen Sack mit rund einem Kilogramm Sprengpulver sicher. Herkunft und genaue Art der sichergestellten Substanzen sind noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Eine für die Sprengmittel vorgesehene behördliche Bewilligung konnte jedoch nicht vorgewiesen werden.