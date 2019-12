Weil der Raum und der Bedarf begrenzt sind, dürfen Bedürftige eigentlich nur 30 Tage in der Einrichtung von Bichler bleiben. Im Fall der 35-Jährigen machten er und seine Kollegen eine Ausnahme. „Dennoch ist das Leben hart“, seufzt die 35-Jährige. Vor allem während der Weihnachtszeit vermisse sie ihre Kinder sehr. Aktuell sind sie bei ihrem Ex-Mann in der Steiermark untergebracht. „Ich konnte sie trotzdem ein paar Stunden sehen“, strahlt Goic. Die Geschichte dahinter sei sehr persönlich. „Auf die Details will ich nicht näher eingehen“, meint sie. Trotz der vielen Schicksalsschläge in ihrem Leben will sie jedoch weiterkämpfen. Für das neue Jahr hat sie bereits Pläne: „Ich will mein Leben wieder in den Griff bekommen.“