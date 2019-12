Steirische Skigebiete warten auf die Kälte

Schneekanonen stehen still

Auch bei größeren Skigebieten wie am Kreischberg oder Lachtal stehen die Kanonen derzeit still - das ist aber auch so gewollt. „Die Grundlage haben wir schon längst produziert. Natürlich hatten auch wir in den vergangenen Tagen viel Regen, das hat den Pisten aber nicht geschadet. Am Kreischberg und am Lachtal stehen den Gästen alle Pisten zur Verfügung“, weiß Geschäftsführer Karl Fussi, der auch am Stefanitag mit dem großen Ansturm rechnet. „Aber auch schon jetzt sind viele Familien da, die die Mehrtageskarten nutzen.“