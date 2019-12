Christbaum auf zwei Beinen erheitert New York

Dieser Mann fällt sogar in einer Stadt, die nicht nur niemals schläft, sondern auch so einiges gewohnt ist, auf wie ein bunter Hund. Nur, dass er als Christbaum auf zwei Beinen unterwegs ist. Die Rede ist von Straßenkünstler Thomas Liberto (46), der seit fünf Jahren den Weg von Bel Air (Maryland) nach New York City auf sich nimmt, um den Bewohnern des Big Apple eine Freude zu bereiten - und die lieben ihn dafür!