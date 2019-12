Opfer: „Ich hoffe, dass der Täter gesund wird“

Sieben Monate, sieben volle Monate hat Zdravko Ivanovic im AKH und im Weißen Hof verbracht und unzählige OPs und Therapien über sich ergehen lassen müssen. Aber heute, an diesem kalten Dezembertag, war es endlich so weit: Er wurde, zeitig am Morgen schon, aus der Reha-Klinik entlassen. Die Stunden danach verbrachte er daheim, in seiner Wohnung in Wien, mit seiner Partnerin und den beiden Söhnen, „und viel Besuch war da“; Verwandte, Freunde. Um seine Rückkehr die „Normalität“ zu feiern.