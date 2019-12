Doppelmörder: „Ich will nie wieder zurück in Haft“

Kristijan H. machte sich vom ersten Moment in der Haft an keine Illusionen: „Bei dem, was ich getan hab, war mir klar, welche Strafe ich kriege. Aber ich wusste auch: Ich will studieren. Ich will gesund und nicht als völlig verblödeter Asozialer wieder rauskommen. Und ich will hierher nie wieder zurück.“ Aber warum entschied er sich gerade für Jus als Studienrichtung? „Aus Interesse. Und auch deshalb, weil ich selbst Betroffener bin“, antwortet er.