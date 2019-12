Pannenhelfer rettete den Glühwein-Nachschub

Rettungsaktion für durstige Christkindlmarkt-Besucher: Am vergangenen Wochenende ereilte ÖAMTC-Pannenhelfer Gerhard Hollitscher der Notruf einer Standlerin. Anita Maurer, Betreiberin eines Glühweinstandes am Mirabellplatz, war mit einem Reifenplatzer auf der Autobahnauffahrt Flughafen gestrandet. „Immer dann, wenn man es überhaupt nicht brauchen kann, passiert etwas“, so Maurer. Sie war gerade unterwegs, um Nachschub besorgen.