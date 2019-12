Für 1000 Soldaten: Weihnacht zwischen den Fronten

Im Krisengebiet mit den Gedanken in der Heimat

Während am Heiligen Abend seine Verwandten in der Heimat die Christmette besuchten, hielt Oberleutnant Franz H. (41), so wie Habison ein Niederösterreicher, in der malischen Ausbildungskaserne Koulikoro eisern die Stellung. Dank eines Videotelefons schickten ihm seine Lieben herzliche Grüße: „Viel Soldatenglück und frohe - sprich sichere - Weihnachten in Westafrika.“ Schließlich war genau diese Kaserne erst vor wenigen Monaten Schauplatz eines blutigen Überfalls bewaffneter Dschihadisten!