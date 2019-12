Immer mehr Salzburger vererben für guten Zweck

Von 2008 bis 2019 haben sich die Spenden in Österreich von 350 Millionen auf 700 Millionen Euro verdoppelt. Ein Grund dafür ist, dass immer mehr Menschen an gemeinnützige Organisationen vererben. In Salzburg kann sich das rund 21 Prozent der Bevölkerung vorstellen. Fünf Prozent geben an, ihr Testament schon dahingehend aufgesetzt zu haben. Jeder zweite Salzburger, der an einer solchen Spende interessiert ist, gibt den guten Zweck als Grund an. Nur zwei Prozent denken darüber nach, weil sie in Erinnerung bleiben möchten.