Von Altem und Neuem

Neuanfang bedeutet auch, mit dem Alten Frieden zu schließen.vEs bedeutet, dem, was war, ins Auge zu blicken. Die Jahreswende ist eine gute Gelegenheit, zurückzublicken. Auf das, was uns gelungen ist, aber eben auch auf das, was weniger gelungen ist. In der Gewissheit, dass Neuanfänge immer möglich sind. Auch in fortgeschrittenen Jahren: „Verlieren wir nicht den Mut. Wenn auch unser äußerliches Menschsein verfällt, so erneuert sich doch das innere Tag um Tag.“ (Paulus)