„Das wichtigste Weihnachtsgeschenk ist Zeit“

„Krone“: Was ist für Sie das Faszinierende an Weihnachten?

Wilhelm Krautwaschl: Für mich ist es berührend zu sehen, wie viele Menschen am Heiligen Abend in den Grazer Dom kommen und wie viele dann vor der Krippe stehen. Und alle fragen sich, egal, wie groß die Krippe ist: Wo ist das Jesuskind? Wo ist also dieser innerste Punkt? Man sucht diese Mitte. Das heißt für mich: Mein Leben bekommt Orientierung, wenn ich diese Mitte, die Jesus selbst ist, gefunden habe.