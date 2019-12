Europa besuchen und günstig zentral übernachten

Übernachten am Puls der Weihnachtsmärkte: a&o Hostels

Wer europäische Weihnachtsmärkte genießen, aber kein Vermögen dafür ausgeben möchte, plant den Besuch im Vorfeld. Für eine günstige Übernachtung hilft ein Blick auf die Website aohostels.com.

a&o Hotels and Hostels gibt es in Österreich, Deutschland, Italien, Tschechien, Dänemark, und den Niederlanden. Neben den günstigen Übernachtungsmöglichkeiten, kann der Gast zusätzlich 10 % bei Vorkasse sparen. Jeder wählt sein Zimmer nach seinem Budget aus: Einzel-, Doppel-, Familien- oder Hostelzimmer. Nachfolgend haben wir eine Auswahl der schönsten europäischen Weihnachtsmärkte an einem Standort der a&o Hostels.