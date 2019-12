Instagram-User traurig über Ausbleiben des Schnees

Nicht nur in Wien ist die weiße Weihnacht in diesem Jahr wohl den Bach hinunter gegangen - im wahrsten Sinne des Wortes im Regenwasser. Die letzten Wochen waren in der Stadt „schneelos“. Auch weltweit jammern die User auf Instagram, wo der Schnee endlich bleibt. City4U hat für euch einige Postings mit dem Hashtag #whereisthesnow: