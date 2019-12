Betrunkener Flachgauer rammte Verkehrsinsel

Der Pkw-Lenker erzählte den Beamten, dass er zuvor in einem Gasthaus in Wagrain Alkohol konsumiert und auf dem Heimweg Richtung St. Johann auf der B163 eine Verkehrsinsel gerammt hatte. Danach fuhr er den beschädigten Pkw auf den Parkplatz. Er versuchte einen Ersatzreifen zu montieren, was misslang. Daraufhin legte er sich schlafen. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 0,50 mg/l. Die Beamten konnten dem Flachgauer den Führerschein nicht abnehmen. Er hatte keinen bei sich.