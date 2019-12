Franz Klammers erster Abfahrtsieg in Schladming

In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 22. Dezember 1973 kann Franz Klammer den ersten seiner unglaublichen 25 Abfahrtsweltcupsiege feiern. Gefahren wird an diesem Tag erstmals auf der Planai in Schladming. Die Strecke ist über drei Kilometer lang. Rund 15.000 Zuschauer wollen bei diesem Spektakel dabei sein.