Afghane (26) auf der Flucht verletzte Polizist

Linzer Polizisten hielten am Samstag gegen 15.10 Uhr nach mehreren Verwaltungsübertretungen den Lenker eines Pkw am Bahnhofplatz in Linz an und führten bei den Insassen fremdenrechtliche Überprüfungen durch. Dabei stellte sich heraus, dass gegen einen im Fond des Pkw sitzenden 26-jährigen Afghanen aus Linz ein Festnahmeauftrag des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) bestand.