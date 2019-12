„Pavarotti“: Zur Liebesarie Premiumpasta gewinnen!

Den Rahmen für den Film bildet ein Videointerview, in dem Pavarotti gefragt wird, wie er hoffe, in hundert Jahren in Erinnerung zu bleiben. Pavarotti hofft, dass er als Sänger in Erinnerung bleibt, der „den Menschen die Oper gebracht hat“. Auf die Frage, wie sich die Menschen an den Mann Pavarotti erinnern sollen, blickt er nachdenklich in die Ferne.