Bulls-Serie hängt in Wien am seidenen Faden

Freilich: Die Serie hängt am vierten Adventsonntag in Wien am seidenen Faden. Denn die Vienna Capitals schossen sich Freitag mit dem Heim-5:1 gegen Dornbirn auf zwei Punkte heran, blasen nun in ihrem traditionellen „Caps-Weihnachtsspiel“ gegen den Leader zu einem großen Gipfelsturm. „Wir machen uns keinen Kopf, fangen nicht zu rechnen an – aber drei Punkte wären schon super“, betont Ex-Eisbulle Lucas Birnbaum für die Wiener.