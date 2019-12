Rumäne attackierte Linzer mit Schnitzelklopfer

Ein 34-Jähriger ist am Freitag nach einer Attacke mit einem Schnitzelklopfer auf einen 40-Jährigen von der Polizei festgenommen worden. Der Angriff hatte sich bereits am Dienstag vergangener Woche ereignet. Der 34-Jährige soll dazu noch zwei Notebooks und eine Marihuanapflanze mitgenommen haben, berichtete die Polizei am Samstag.