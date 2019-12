Grubinger: Zeit für eine kurze Weihnachtspause

In dieser Woche habe ich das Leben eines klassischen Konzertsolisten voll ausgelebt. An drei aufeinanderfolgenden Abenden für mehr als 6000 Zuhörer musizieren zu dürfen, ist ein Geschenk. Davon träumt man als junger Musiker und für diese Momente steht man 20 Jahre in Probenräumen. Doch der letzte Konzertabend mit dem tollen Bruckner Orchester Linz und seinem wunderbaren Chefdirigenten Markus Poschner hatte dann noch einen weiteren Konzertauftritt zu bieten.