„Auch Weihnachtskekse sind eine Form von Junkfood“

Adventzeit bedeutet Kalorienzeit - in den Wochen vor Weihnachten kommt man kaum um die vielen Leckereien herum. Aber nicht nur Kekse, Punsch und Co. schlagen sich auf unsere Hüften nieder, sondern auch Bewegungsmangel ist dafür verantwortlich, dass wir immer dicker und auch krank werden. Wie man am besten fit und vor allem gesund durch die Adventzeit kommt, hat krone.tv-Moderatorin Raphaela Scharf mit dem Kardiologen Dr. Christian Wolf und dem Personal Trainer Christopher Frank besprochen. Den ganzen Talk sehen Sie im Video oben.