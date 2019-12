Orpheus-Mythos mit Kinderaugen sehen

Übersetzungen ins Deutsche

Durch seine Zweisprachigkeit übersetzt der Autor und Regisseur auch regelmäßig vom Englischen ins Deutsche, so auch jetzt in Graz: „Ich würde zwar gern mehr auf Englisch machen, aber die Theater sind noch nicht so weit. Obwohl ich glaube, dass mit der Netflix-Generation das Sprachverständnis immer besser wird.“ Als Übersetzer steht er auch zur Verfügung, sollte der „Hase“ in den englischsprachigen Raum weiterhoppeln: „Es gibt viele Interessenten an dem Musical und wir haben auch den Segen von Autor Edmund de Waal. Er würde das toll finden!“