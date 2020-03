Tag 23: Ein Sonntags-Brunch in der Bezirks Alm

Die Bezirks Alm befindet sich in der Carlbergergasse 16 im 23. Wiener Gemeindebezirk und verbindet Alt-Wiener Tradition mit Moderne. Das urige Lokal tischt täglich frische Schmankerln auf und legt sein Augenmerk auf regionale Produkte. So wechselt auch ein Teil der Speisekarte alle drei Wochen und punktet dann zusätzlich mit köstlichen Gerichten der Saison. Die Bezirks Alm möchte der Wiener Kultur treu bleiben und erinnert mit ihrem naturbewussten Garten an heimische Gefilde und an den Ursprung des Bezirks. Mehr Infos unter: www.bezirksalm.at/