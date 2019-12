Regenbogenflagge angezündet: 16 Jahre Haft!

Der Mann hatte die Flagge im Juni von der Fassade einer Kirche in der Stadt Ames entfernt und danach vor einem Striplokal in Brand gesteckt, wie die Zeitung „The Des Moines Register“ schrieb. Der Angeklagte habe gesagt, er habe das Banner angezündet, weil er Homosexualität ablehne. In dem Prozess habe er aber seine Unschuld beteuert.