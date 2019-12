Caritas-Wärmestuben: Zuflucht für Hunde und Halter

Bobby hat 24 Jahre in Australien gewohnt und dort im Eisenbergwerk gearbeitet. Heute lebt er von der Mindestpension und ist deshalb sehr froh, dass es die Wärmestuben der Caritas gibt. „Mein Hund ,Sissy‘ und ich kommen öfter. Das Essen ist gut und man findet immer Leute zum Plaudern.“ Die Stuben in Wiener Pfarren, Klöstern und Vereinen bieten einen schützenden Zufluchtsort im Winter und stehen allen Menschen, egal welcher Herkunft, Religion oder Notsituation, offen. In einigen sind auch Hunde willkommen!