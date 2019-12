A1 läutet das 5G Jahr am Steffl ein

Gemeinsam mit Dompfarrer Toni Faber und der „Krone“ stellt A1 das Dach des Stephansdoms den Österreicherinnen und Österreichern und den internationalen Gästen für ihre 5Glückwünsche zur Verfügung. So möchte der führende Kommunikationsanbieter Österreichs ein ganz besonderes Jahr – das erste im neuen Jahrzehnt – einläuten, in dem 5G Technologie erstmals bei A1 nutzbar sein wird. Damit werden vollkommen neue Möglichkeiten für das digitale Leben in Österreich geschaffen.