Drogentest schlug bei Lenker gleich vierfach an

Die Polizei Leopoldschlag führte in der Nacht vom 19. Dezember 2019 auf den Freitag, 20. Dezember 2019, am ehemaligen Grenzübergang in Wullowitz Kontrollen durch. Dabei wurde ein 43-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus Wels angehalten. Der Lenker wies typische Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung auf.