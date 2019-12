19 Jahre Haft für brasilianischen Wunderheiler

Viele ausländische Fans und Patienten

Der Mann empfing in seinem geistlichen Zentrum in Abadiania pro Monat rund 10.000 Anhänger und Patienten, darunter viele Ausländer. Er hat auch zahlreiche Anhänger in den USA und Europa. Die einflussreiche US-Talkmasterin Oprah Winfrey besuchte ihn 2013 und drehte eine Folge ihrer Show „Oprah‘s Next Chapter“ über den selbst ernannten Wunderheiler.