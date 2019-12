Mitten in Wien auf den Spuren der Baseball-Profis

„Ich habe in letzter Zeit drei Sportarten getestet: Volleyball, Geräteturnen und Baseball. Die ersten beiden kannte ich schon, aber Baseball war völlig neu. Ich durfte bei den Vienna Metrostars mitspielen und habe es sehr genossen. Ich fand es weniger anstrengend, dafür ist die Technik umso wichtiger. Gerade ist Off-Season, das heißt, es wird in der Halle trainiert. Im Sommer spielt man dann draußen auf dem Feld. Ihr könnt ja mal schnuppern kommen. Die Vienna Metrostars nehmen Spieler auf, auch Anfänger und ältere. Man kann sich über das Kontaktformular auf homerunners.at einfach anmelden. Mir hat es so viel Spaß gemacht, dass ich Baseball auf jeden Fall weiterhin spielen möchte. Der amerikanische Coach war richtig cool, und die Spieler sind alle sehr nett. Baseballhandschuhe habe ich schon bestellt. Wien bietet für fast jede erdenkliche Sportart einen Ort. Warum also nicht auch mal Vereinsluft schnuppern? Es muss ja nicht immer das Gym sein.“