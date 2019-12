Brand in Station: U1-Vollbetrieb erst ab Montag

Tag und Nacht wird laut den Wiener Linien gearbeitet, doch nach dem folgenschweren Brand Anfang der Woche in der U-Bahn-Station Karlsplatz müssen sich Öffi-Nutzer weiterhin gedulden. Erst am Montag - so der aktuelle Stand - wird die rote Linie wieder auf der gesamten Strecke unterwegs sein. Mehr als 100 Kabel müssen insgesamt getauscht werden.