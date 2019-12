Land nimmt Schiene in Hand

Viel mehr mehr soll es ins Detail gehen – fast auf den Bahnsteig genau sollen die anstehenden Sanierungen und Ausbauten vorab festgelegt werden: „Wir wollen die Bauvorhaben von 2021 bis 2031 gezielt planen. Ich will nicht, dass Bahnhöfe oder gar Linien zugesperrt werden wie in Niederösterreich“, so der Landesrat.