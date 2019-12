Pkw-Lenker brachte 18-jährigen Mofafahrer zu Sturz

Ein 18-Jähriger aus Königswiesen fuhr am 17. Dezember 2019 nach 22 Uhr mit seinem Moped auf der B124 in Königswiesen in Richtung Neue Heimat. Dabei wurde er bei Straßenkilometer 41,7 von einem nachkommenden Fahrzeug überholt und vermutlich mit dem rechten Außenspiegel touchiert. Der Mopedlenker geriet auf das Bankett und kam zu Sturz. Dort dürfte er einige Zeit bewusstlos liegen geblieben sein, der andere Fahrzeuglenker beging Fahrerflucht. Als der 18-Jährige wieder zu sich kam, hielt eine unbeteiligte Fahrzeuglenkerin an und brachte den Mopedlenker nach Hause.