Wird die ganze Stadt zur Kurzparkzone?

Nach und nach wurden die kostenlosen Kurzparkzonen, wie etwa in der Alpenstraße oder Schallmoos, ausgeweitet. Parsch, Aigen und Gnigl sollen jetzt folgen, wenn es nach Stadtvize Barbara Unterkofler geht. Die SPÖ-Klubvorsitzende Andrea Brandner fordert schon länger, die Kurzparkzone aufs gesamte Stadtgebiet auszuweiten. „Die derzeitige Regelung hat einen Verdrängungseffekt. Stadtteile, in denen die Kurzparkzone noch nicht gilt, werden zusätzlich belastet“, so Brandner.