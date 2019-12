Messer-Angriff: War es ein zweifacher Mordversuch?

Es war gegen 4 Uhr früh, in der Nacht auf Sonntag, als drei junge Männer in der Griesgasse lautstark miteinander in Streit gerieten. Plötzlich zückte einer ein Messer, stach zu: Ein 17- und ein 19-Jähriger aus Strobl erlitten Stichverletzungen im Bereich des Bauches und Rückens. Der Angreifer flüchtete. All dies ist offenbar auf einem Video einer Überwachungskamera festgehalten: Die Bildaufnahmen belasten den mutmaßlichen Angreifer entsprechend schwer. Der Mann, ein bereits vorbestrafter Bad Ischler (25), stellte sich tags drauf selbst.