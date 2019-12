Gäste bleiben wieder länger in Oberösterreich

8,5 Millionen Nächtigungen

„Alles, was outdoor ist, boomt - die Leute wollen raus“, bekräftigt Achleitner. Außerdem wollen die Menschen auch wieder länger an einem Ort bleiben. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer eines Gastes in Oberösterreich stieg im Tourismusjahr 2019 wieder auf fast drei Tage. Mit 8,5 Millionen Nächtigungen und 3,25 Millionen Ankünften bejubelt man das beste Ergebnis aller Zeiten.