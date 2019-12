Jungvater in Sendung: „Das Kondom ist gerissen“

Schließlich will der geneigte Fan wissen, ob der 18-jährige Kevin nun wirklich der Vater von Jessis Kind ist? Immerhin behauptet Kevins Mutter ja, dass gleich vier Männer als mögliche Väter in Frage kommen. Dass die schwangere Jessi dies abstreitet und sich sicher ist, dass das Kind nur von Kevin sein kann, ist der Schwiegermutter egal. „Die ist sein Untergang“, hält sie mit der Meinung über Jessi nicht hinterm Berg. In dieser Staffel kommt das Baby zur Welt, der Vaterschaftstest wird mit Spannung erwartet