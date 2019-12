Die wärmste Dezembernacht aller Zeiten in OÖ

Erst in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Feldkirch (Vbg.) mit 13,9 Grad die wärmste Dezembernacht seit Aufzeichnungsbeginn in Österreich verzeichnet. Dieser Rekord hielt keine 24 Stunden: In der Nacht auf Mittwoch wurden in drei Bundesländern neue Rekordwerte aufgestellt. Der neue Rekordhalter ist Pottschach-Ternitz (NÖ) mit 14,6 Grad.