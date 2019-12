Mehr als 1,7 Milliarden € werden heuer ausgegeben

Für Geschenke und festliches Essen werden die Österreicher heuer bei heimischen Geschäften laut KMU-Prognose 1,5 Milliarden Euro ausgeben. Das wäre ein Plus von einem Prozent. Dazu kommen noch bis zu 250 Millionen Euro, die wir an in- und ausländische Internet-Händler rund um Weihnachten überweisen.