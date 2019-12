Jetzt mitmachen: Mit City4U gratis ins Kino

Am 2. Jänner 2020 startet der Familien-Animationsfilmes „Thomas und seine Freunde - Große Welt! Große Abenteuer!“ in den österreichischen Kinos. Dabei dreht sich alles erneut um Thomas, die kleine Lokomotive. Diese begibt sich in „Thomas und seine Freunde“ auf ein neues Abenteuer. Diesmal soll Thomas um die ganze Welt reisen, quer über alle fünf Kontinente, und damit die erste Dampflok werden, der dieses Wagnis gelingt!