Arbeiter (23) stürzte vier Meter in die Tiefe

Der junge Mann war gerade mit Dacharbeiten bei einem Wirtschaftsgebäude in Völkermarkt beschäftigt. Er wollte sich am Sicherungsseil mit seinem Fallschutzgeschirr einhängen, plötzlich rutschte der Arbeiter am feuchten Blechdach aus und stürzte über vier Meter auf den sich darunter befindlichen Schotterboden. Der 23-Jährige wurde verletzt und sofort ins UKH Klagenfurt geliefert.