Was sich ändert: GKK vor der großen Umstellung

Es geht wie so oft ums Geld: Die Salzburger Gebietskrankenkasse zahlt in die Österreichische Gesundheitskasse Rücklagen von rund 250 Millionen Euro. Andere Bundesländerkassen können weit nicht so hohe Summen einbringen. Kinberger erwartet in Zukunft einen Wettlauf ums Geld aus allen Regionen. In Salzburg konnte die GKK zumindest 30 Millionen für regionale Mammut-Projekte gemeinsam mit dem Land sichern. Schwerpunkte sind Übergewicht bei Kindern, Demenz oder Diabetes. Ein Veto aus Wien sei dazu nicht mehr möglich, heißt es.