Freispruch im Mordprozess um erschlagenen Wiener

Deswegen soll es immer wieder zu Auseinandersetzungen und nach Überzeugung des Anklägers letzten Endes zu einem tödlichen Streit gekommen sein. Der 89-Jährige habe nämlich partout sein Testament nicht ändern wollen. Der Staatsanwalt betonte, dass nur der Angeklagte als Täter infrage komme. Dieser habe sich am Tag nach dem Mord nach Ungarn abgesetzt und seine Wiener Wohnung aufgelöst. Keine andere Person hätte ein Motiv gehabt. An der Wohnungstür des Opfers hätten sich keine Einbruchspuren gefunden, also müsse der 89-Jährige seinen Mörder gekannt und in die Wohnung gelassen haben. Schließlich wären am Pyjama des Toten DNA-Spuren des 41-Jährigen entdeckt worden. „Der Angeklagte war frustriert. Er war enttäuscht. Nichts hat so funktioniert, wie er es sich vorgestellt hat“, hielt der Staatsanwalt fest.