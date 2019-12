29 neue Aspiranten in der Polizei-Grundausbildung

„Ich gelobe!“ riefen heute, Dienstag, 29 Aspiranten und Aspirantinnen, die seit 1. Dezember ihre zweijährige Grundausbildung in der Kärntner Sicherheitsakademie absolvieren. In Theorie und Praxis werden die 12 Frauen und 17 Männer ausgebildet. Nach 21 Monaten legen sie die kommissionelle Diesntprüfung ab und beginnen eine dreimonatige Praxisphase. Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß und Bildungszentrums-Chefin Edith Kraus-Schlintl nahmen das Gelöbnis per Handschlag entgegen.