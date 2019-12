Winter-Rooftop trotzt kalten Temperaturen der City

Am 19. Dezember ist es soweit, „Freiluft“ eröffnet das Winter Rooftop im einmaligen Eventspace mit Blick über Wien im obersten Stockwerk des SO/ Vienna am Donaukanal und lockt auch in der kalten Jahreszeit zu einem guten Drink. Gemeinsam mit der BAWAG P.S.K. setzt Szene-Kenner Paul Rittenauer mehrere Afterwork-Abende unter der Marke „Freiluft“ und für den guten Zweck um. Mit der Charity-Crowdfunding-Plattform „Österreich hilft“ werden im Rahmen der Veranstaltung heimische Sozialprojekte mit kleinen oder großen Beträgen unterstützt. Am Afterwork-Event werden ausgewählte Projekte vorgestellt und die BAWAG P.S.K. spendet zwei Euro an ein konkretes Projekt für jeden konsumierten Signature Drink.